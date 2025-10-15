حافظ آ باد :صفائی کی صورتحال ابتر ،شہر میں کچرے کے ڈھیر
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے باوجود شہر میں صفائی کی صورتحال ابتر ہو گئی ، گلی محلوں اور ریلوے لائن کے اطراف کوڑے کے انبار، مچھر کی افزائش اور ناجائز قبضوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ۔
گرجا چوک سے سرگودھا روڈ کے ریلوے پھاٹک تک، خصوصاً ٹھٹھہ کھوکھراں کے قریب ریلوے لائن کے ساتھ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنے ہوئے ہیں ،مچھر، مکھی اور دیگر حشرات کی بہتات سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے کی زمین پر بعض مقامی افراد نے عرصہ دراز سے قبضہ کر رکھا ہے ،قابضین نے ریلوے لائن کے ساتھ بھینسیں، گائے اور دیگر مویشی باندھ رکھے ہیں جبکہ کھلے عام گوبر اور کچرا پھینکنے سے گندگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ،
یہ جگہیں مستقل تعمیرات نہیں بلکہ عارضی ڈھانچوں پر مشتمل ہیں جہاں مویشی پالنے کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے ۔مقامی مکینوں کا کہنا ہے کہ ریلوے لائن کے اطراف باڑے نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو برباد کر رہے ہیں بلکہ ڈینگی، ملیریا، جلدی امراض اور دیگر وبائی بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ ، کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر سنگین مسئلے کا نوٹس لیں، ریلوے زمینوں سے ناجائز قبضے ختم کرائیں، گندگی کے ڈھیر صاف کرائے جائیں ۔