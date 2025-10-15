صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر دوامی نہریں 6ماہ کیلئے مرحلہ وار بند ،آج سے آغاز

  • گوجرانوالہ
غیر دوامی نہریں 6ماہ کیلئے مرحلہ وار بند ،آج سے آغاز

تتلے عالی(نامہ نگار )پنجاب کی غیر دوامی نہروں کو مرحلہ وار6ماہ کیلئے بندکرنے کا فیصلہ،آغاز آج سے ہوگا۔تفصیلات کے مطابق دھان کی کٹائی عروج پر ہونے کے باعث پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ سمیت صوبہ بھر کی غیر دوامی نہروں کو پانی کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ،آج 15اکتوبر سے غیر دوامی نہروں،راجباہوں،مائنرز،ڈسٹری بیوٹریز کومرحلہ وار6ماہ کیلئے آئندہ سال 15اپریل تک پانی کی فراہمی بند رکھی جائیگی،ان میں گوجرانوالہ ،شیخوپورہ ریجن کی60سے زائد چھوٹی بڑی غیر دوامی نہریں شامل ہیں۔

پنجاب کی غیر دوامی نہروں کو مرحلہ وار6ماہ کیلئے بندکرنے کا فیصلہ،آغاز آج سے ہوگا۔تفصیلات کے مطابق دھان کی کٹائی عروج پر ہونے کے باعث پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ سمیت صوبہ بھر کی غیر دوامی نہروں کو پانی کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ،آج 15اکتوبر سے غیر دوامی نہروں،راجباہوں،مائنرز،ڈسٹری بیوٹریز کومرحلہ وار6ماہ کیلئے آئندہ سال 15اپریل تک پانی کی فراہمی بند رکھی جائیگی،ان میں گوجرانوالہ ،شیخوپورہ ریجن کی60سے زائد چھوٹی بڑی غیر دوامی نہریں شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر