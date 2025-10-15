غیر دوامی نہریں 6ماہ کیلئے مرحلہ وار بند ،آج سے آغاز
تتلے عالی(نامہ نگار )پنجاب کی غیر دوامی نہروں کو مرحلہ وار6ماہ کیلئے بندکرنے کا فیصلہ،آغاز آج سے ہوگا۔تفصیلات کے مطابق دھان کی کٹائی عروج پر ہونے کے باعث پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ سمیت صوبہ بھر کی غیر دوامی نہروں کو پانی کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ،آج 15اکتوبر سے غیر دوامی نہروں،راجباہوں،مائنرز،ڈسٹری بیوٹریز کومرحلہ وار6ماہ کیلئے آئندہ سال 15اپریل تک پانی کی فراہمی بند رکھی جائیگی،ان میں گوجرانوالہ ،شیخوپورہ ریجن کی60سے زائد چھوٹی بڑی غیر دوامی نہریں شامل ہیں۔
