پنجاب کالجز کی طالبات کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب کالجز فار ویمن گوجرانوالہ کے زیر اہتمام طالبات کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں طالبات نے خو ش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھا اور نعتیہ کلام پیش کیا۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز شہزاد رفیق نے طالبات سے خطاب بھی کیا۔
اس موقع پر پرنسپل پنجاب کالجز محمد سلمان پرنسپلز شہزادی عارف ، عالیہ صادق ، آمنہ ناصر اور محمد عمران کے علاو ہ اساتذہ اور طالبات کثیر تعداد میں موجود تھے ۔ شہزاد رفیق نے خطاب میں کہا کہ نبی کریم ؐنے انسان کی تمام جہتوں میں تربیت کی،ان کی سیرت کو اپنانا دنیا اور آخرت کی کامیابی کیلئے ضروری ہے ،اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔انہوں نے طالبات سے کہا کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کو ترجیح اول بنانا چاہیے ۔ سٹیج سیکرٹری کے فرائض پروفیسرآسیہ نورین نے انجام د ئیے ۔ منصفین میں پروفیسر فیض رسول فیضان ، ڈاکٹر محمد اقبال شازلی اور مس میشا اسلم شامل تھے ،مقابلہ حسنِ قرآت میں قاری زاہد محمود ، قاریہ عبید ۃ الحمان ، قاریہ سیدہ ایمن بخاری نے منصف کے فرائض انجام د ئیے ۔مقابلہ حسن نعت میں حتیم نعمان بٹ نے اول اور لائبہ افتخار نے دوم پوزیشن حاصل کی ، مقابلہ حسن قرآت میں نیہا اعجاز نے اول اور نعیمہ یحیی نے دوم پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن شہزاد رفیق نے پوزیشنز لینے والی طالبات میں کیش پرائز تقسیم کئے ۔