  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس جواد مہدی کی جیولرز سے میٹنگ

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)صرافہ بازار میں اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس سید جواد مہدی نے جیولرز سے میٹنگ کی جس میں صدر صرافہ بازار ملک بابر نسیم،سینئر نائب صدر حاجی اورنگزیب ، حاجی غلام مصطفی ، چیئرمین حاجی عابد پرویز، طارق سلامت،حاجی جمشید صدر کھاری کھوئی، حاجی ذوالفقار ، حاجی یونس، صدر ڈھکی بازار چودھری یونس، مطیع اﷲ،سیٹھ ارسلان اورنگزیب ، سیٹھ شہباز ، شیراز کھٹانہ،مہر شوکت ،جنرل سیکرٹری نیو صرافہ بازار نے میٹنگ میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس جواد مہدی نے ٹیکس ریٹرن بروقت جمع کرائیں ۔

