گلی تعمیر میں کرپشن، میونسپل افسروں اور ٹھیکیدار پر مقدمہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پی پی 64 کے علاقہ گلہ کمہاراں والا کی تعمیرمیں سواکروڑ روپے کی کرپشن وبدعنوانی ثابت ہونے پر میونسپل کارپوریشن کے افسر وں وٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔حافظ آباد روڈ پر گلہ کمہاراں والا کا تعمیراتی کام 2024 میں مکمل ہوا تھا۔۔۔
جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اورشکایت ہونے کے بعد وہ تختی اتار دی گئی تعمیراتی کام میں مقررہ تخمینہ کے برعکس پیمائش میں ردو بدل اور ناقص میٹریل کا استعمال کیا گیا جس پر ملحقہ آبادیوں کے مکینوں نے ڈپٹی کمشنر،میونسپل کارپوریشن،لوکل گورنمنٹ اور دیگر اداروں کو درخواستیں دیں تاہم اینٹی کرپشن نے تنویر احمد بٹ نامی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ۔
درخواست میں موقف اختیار کیا کہ گلہ کمہاراں والا کا تعمیراتی کام فروری 2024 میں کروایا گیا تو کوڑاکرکٹ کے اوپر ہی پی سی سی ڈالی گئی گلہ کا لیول ملحقہ گلیوں کے برعکس رکھا گیا ،تخمینہ لاگت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہزاروں فٹ پیمائش بڑھادی گئی اور ناقص میٹریل کا استعمال کرکے قومی خزانہ کو ایک کروڑ 23 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ اینٹی کرپشن نے میونسپل کارپوریشن کے سابق میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز کاشف بٹ،سب انجینئر محمد وسیم اور ارفع حسین انٹر پرائزز کے خلاف مقدمہ درج کرلیا اور تحقیقات کا آغاز کردیا۔