کریش مینٹی ننس کے نام سے گیپکو کی ہفتہ وار لوڈ شیڈنگ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گیپکو کی جانب سے ‘‘کریش مینٹی ننس پروگرام’’ کے نام سے لوڈ شیڈنگ کو قانونی حیثیت دے دی گئی جس کے تحت ہر ہفتہ ایک دن بجلی بند رہے گی، پرمٹ اور لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بجلی کی بندش اس کے علاو ہ ہو گی اور یہ پروگرام آئندہ 6 ماہ تک جاری رہے گا۔۔۔
جس کا مقصد گیپکو تنصیبات کی مرمت، لائنوں کی دیکھ بھال اور درختوں کی شاخوں کی کٹائی بتایا گیا ہے ، بجلی کی یہ بندش گیپکو کے معمول کا حصہ ہے جس کو قانونی بنایا جا رہا ہے ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گیپکو کی جانب سے اس پروگرام کو فخریہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں صارف کے کوئی حقوق نہیں، بجلی کی قیمت محکمہ کی مرضی جتنی مرضی بڑھا لے اور بجلی کی سپلائی بھی محکمہ کی مرضی جب چاہے بند کر دے ۔ شہریوں نے اس اقدام پر شدید ردِعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہفتہ وار بندش سے عام صارفین اور کاروباری طبقہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا، شہریوں نے اس پروگرام کو مسترد کرتے ہوئے حکومت اور اعلیٰ حکام سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔