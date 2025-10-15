ملکوال:لنڈا بازار ختم ،میونسپل کمیٹی نے پارکنگ سٹینڈ بنا دیا
ملکوال(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی ملکوال نے لنڈا بازار ختم کرکے پارکنگ سٹینڈ بنا دیا، شہریوں کو گاڑیاں سٹینڈ پر پارک کرکے بازار آنے کی ہدایت کر دی ۔ چیف آفیسر بلدیہ شیخ مزمل محمود نے بتایا کہ قرب وجوار سے شہر میں خریداری کیلئے آنے والے لوگوں کو پارکنگ کا کافی مسئلہ تھا۔۔۔
اسی وجہ سے لوگ شہر کے اندر دکانوں کے سامنے سڑک پر ہی گاڑیاں پارک کرتے تھے جس سے ٹریفک کے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پارکنگ سٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹریفک اکثر بلاک رہتی۔ چیف آفیسر بلدیہ نے کہا کہ مرکزی انجمن تاجران اور شہریوں کی طرف سے بھی کئی بار مسئلہ کی نشاندہی کی گئی۔ شیخ مزمل محمود نے کہا کہ مسئلہ کو حل کرنے کیلئے گرلز کالج کے سامنے لنڈا بازار کو ختم کر کے وہاں ٹف ٹائل لگا کر پارکنگ سٹینڈ بنا دیا گیا ہے ،اب شہر میں گاڑی پارک کرنے کی صورت میں کارروائی ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ریلوے سے بھی بات چل رہی ہے کہ ریلوے سٹیشن کا پارکنگ سٹینڈ بھی حاصل کیا جائے ۔