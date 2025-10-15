صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال:لنڈا بازار ختم ،میونسپل کمیٹی نے پارکنگ سٹینڈ بنا دیا

  • گوجرانوالہ
ملکوال:لنڈا بازار ختم ،میونسپل کمیٹی نے پارکنگ سٹینڈ بنا دیا

ملکوال(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی ملکوال نے لنڈا بازار ختم کرکے پارکنگ سٹینڈ بنا دیا، شہریوں کو گاڑیاں سٹینڈ پر پارک کرکے بازار آنے کی ہدایت کر دی ۔ چیف آفیسر بلدیہ شیخ مزمل محمود نے بتایا کہ قرب وجوار سے شہر میں خریداری کیلئے آنے والے لوگوں کو پارکنگ کا کافی مسئلہ تھا۔۔۔

اسی وجہ سے لوگ شہر کے اندر دکانوں کے سامنے سڑک پر ہی گاڑیاں پارک کرتے تھے جس سے ٹریفک کے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پارکنگ سٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹریفک اکثر بلاک رہتی۔ چیف آفیسر بلدیہ نے کہا کہ مرکزی انجمن تاجران اور شہریوں کی طرف سے بھی کئی بار مسئلہ کی نشاندہی کی گئی۔ شیخ مزمل محمود نے کہا کہ مسئلہ کو حل کرنے کیلئے گرلز کالج کے سامنے لنڈا بازار کو ختم کر کے وہاں ٹف ٹائل لگا کر پارکنگ سٹینڈ بنا دیا گیا ہے ،اب شہر میں گاڑی پارک کرنے کی صورت میں کارروائی ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ریلوے سے بھی بات چل رہی ہے کہ ریلوے سٹیشن کا پارکنگ سٹینڈ بھی حاصل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر