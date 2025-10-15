ڈسکہ وزیر آباد روڈ مویشیوں کی چراگاہ میں تبدیل
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )ڈسکہ وزیر آباد روڈ مویشیوں کی چراگاہ میں تبدیل ہوکر رہ گئی ، ٹریفک کا گزرنا محال، حادثات معمول بن گئے ۔ محکمہ ہائی وے کی نا اہلی سے ڈسکہ وزیر آباد روڈ مویشیوں کی چراگاہ میں تبدیل ہو گئی ہے جہاں سارا دن درجنوں مال مویشی سڑک پر براجمان ہوتے ہیں۔
جس سے ٹریفک کا گزرنا محال ہوتا ہے اور بپھرے جانورں سے حادثات بھی معمول بن گئے ہیں جبکہ محکمہ ہائی وے کا عملہ مویشی مالکان کیخلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے ، علاقہ مکینوں نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک پر ہر قسم کے جانوروں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے اور خلاف ورزی کرنیوالے مویشی مالکان کیخلاف کارروائی کی جائے تاکہ مویشیوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات پر قابو پایا جا سکے ۔