گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول مندر والا کی بلڈنگ خستہ حال
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول مندر والا کی خستہ حال بلڈنگ کے باعث سینکڑوں طالبعلم عرصہ سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری گرلز سکول میں سیکنڈ شفٹ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں جس سے طلبا و طالبات کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے ۔
طالبات اور طلبا کے والدین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی توجہ اس جانب دلاتے ہوئے کہا کہ سکول کی خستہ حالی کے باعث سینکڑوں طلبا اور طالبات دوسری شفٹ تعلیم حاصل کرنے کیلئے مجبور ہیں ،اس سکول کی نئی عمارت کی بلا تاخیر تعمیرکرائی جائے تاکہ اطمینان کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جاسکے ۔ اس سلسلہ میں شہریوں نے منصوبہ کی منظوری کیلئے منتخب نمائندوں ، کمشنر گوجرانوالہ ، ڈپٹی کمشنر حافظ آباد ، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں اور محکمہ ایجوکیشن کے ارباب اختیار سے توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے ۔