گلیانہ تا ملکہ سڑک کی عدم تعمیرمسافروں کو مشکلات ٹریفک حادثات معمول

  • گوجرانوالہ
سڑک گوٹریالہ تا برساتی نالہ ملکہ تک مرمت ،ملکہ تا گلیانہ ایک مقام سے چند فٹ کنکریٹ کر کے چھوڑ دیا گیا، شہریوں کا اظہار تشویش

گلیانہ تا ملکہ سڑک کی عدم تعمیر کے با عث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ، ٹریفک حادثات معمول بن گئے ،شہریوں نے انتظامیہ سے فوری سڑک کو مکمل کرنے کا مطالبہ کردیا۔گلیانہ تا گوٹریالہ سڑک کی لمبائی 27 کلو میٹر ہے ،سڑک کو گوٹریالہ تا برساتی نالہ ملکہ تک مرمت کر دیا گیا لیکن ملکہ تا گلیانہ ایک مقام سے چند فٹ کنکریٹ کر کے چھوڑ دیا گیا۔گلیانہ تا ملکہ سڑک شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ کئی فٹ گہرے اور چوڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں جس سے علاقہ مکینوں اور مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ،

رکاوٹوں کے با عث مسافروں کے قیمتی وقت کا ضیاع ہو رہا ہے ،گاڑیوں کو بھی گڑھوں کے با عث نقصان پہنچ رہا ہے ۔ملکہ،آمنہ آباد،جنڈ شریف اور کئی مقامات سے سڑک بالکل کھنڈر بن چکی ہے ۔ مقامی شہریوں نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم این اے چودھری محمد الیاس اور این ایچ اے حکام سے درخواست کی ہے کہ فوری عوامی منصوبے کو منظور کر کے کارپٹڈ سڑک تعمیر کی جائے تاکہ سفری مشکلات کم ہوں،وقت اور ایندھن کی بچت ہوسکے ۔

 

