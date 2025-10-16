صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

  • گوجرانوالہ
فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

گرجاکھ میں واقع پلاسٹک دانہ کی فیکٹری میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)گرجاکھ میں شارٹ سرکٹ کے باعث پلاسٹک دانے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ، آگ نے فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا جبکہ اس سے ملحقہ گورنمنٹ گرلز سکول میں بھی دھواں داخل ہو گیا ،بھگدڑ سے 2طالبات زخمی ہوگئیں۔ بتایا گیا ہے گرجاکھ کے علاقہ علی جی ٹائون کے قریب واقع پلاسٹک دانہ فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ،ملحقہ سکول میں دھواں پھیلنے سے خوف وہراس پھیل گیا اور سکول کو فوری طور پر خالی کرالیا گیا جبکہ بھگدڑ کے دوران معمولی طالبات کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی ،واقعہ کی اطلاع پاکر ریسکیو کے فائر فائٹر بھی پہنچ گئے اورطویل جدوجہد کے بعد بھڑکتی آگ پر قابو پالیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن