  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)نجی سکول کی ٹیچر کواغواکرلیاگیا ۔تھانہ سمبڑیال کے موضع بھکڑیوالی کے رہائشی طیب سرفراز کی ہمشیرہ 25سالہ حدیقہ سمبڑیال کے سکول میں ٹیچر تھی گھر سے سکول پڑھانے گئی اورواپس گھر نہ پہنچی ،اہل خانہ کے مطابق اسے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ تھانہ سمبڑیال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

نجی سکول کی ٹیچر کواغواکرلیاگیا ۔تھانہ سمبڑیال کے موضع بھکڑیوالی کے رہائشی طیب سرفراز کی ہمشیرہ 25سالہ حدیقہ سمبڑیال کے سکول میں ٹیچر تھی گھر سے سکول پڑھانے گئی اورواپس گھر نہ پہنچی ،اہل خانہ کے مطابق اسے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ تھانہ سمبڑیال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔ 

 

