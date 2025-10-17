صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوریوں میں ملوث اُلٹی گینگ کی دو خواتین سمیت 5ملزم گرفتار

  گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری کی وارداتیں کرنے والے مشہور اُلٹی گینگ کی 2 خواتین سمیت 5ملزمان کو گرفتار کر کے انکے قبضہ سے 2لاکھ 10ہزار روپے نقدی اور 17 مہنگے موبائل فونز برآمد کرلئے۔

ایس ایچ اوسیٹلائٹ ٹاؤن عرفان منور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم سنی ،علی رضا،حسنین ،بشریٰ بی بی اور صنم بی بی کو گرفتار کر لیا ۔دوران تفتیش گینگ کے ملزموں نے انکشاف کیا کہ اپنے رکشہ میں دوران سفر گینگ میں شامل خواتین بچے کو اُلٹی کرانے کا ڈرامہ کرتیں اورقیمتی سامان تھامے رکشہ میں سواریوں کی توجہ خواتین اوربچے کی طرف ہو جاتی ،اسی افرا تفری کے دوران گینگ کے دیگر ممبران سواریوں کاقیمتی سامان چوری کر لیتے جبکہ ڈرائیور رکشہ خراب ہونے کا بہانہ کر کے سواریوں کو دوسرے رکشہ میں سوار ہونے کا کہتا اور ملزم موقع پا کر فرار ہو جاتے تھے ۔

 

