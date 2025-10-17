صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
5 وارداتیں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری ،ڈکیتی کی 5 وارداتو ں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ موضع کوٹلی نوناں کے رہائشی آصف کے بھائی کے ڈیرہ کی دیوار توڑکر چور 1لاکھ 7ہزار وموبائل ، اسامہ حسین سکنہ اعظم ٹاؤن کے ڈیرہ سے چارہ کاٹنے والی مشین بمعہ الیکٹرک موٹر، سرورسکنہ فتوچک کے ڈیرہ سے پیٹر انجن اورلوپووالی روڈ منڈی سمبڑیال میں رائس ملز کا ٹرانسفارمر لے گئے ۔ نوید رضا اپنی ویلڈنگ کی دکان بند کر کے گھر اعظم ٹاؤن آرہا تھا کہ دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے 35ہزارروپے اورموبائل فون لوٹ لیا۔

