دو منشیات فروش گرفتار ،4کلو سے زائدہیروئن وآئس برآمد

  • گوجرانوالہ
دو منشیات فروش گرفتار ،4کلو سے زائدہیروئن وآئس برآمد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ نوشہرہ ورکاں اور اروپ پولیس کی مشترکہ کارروائی،دوبدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 3 کلو 240 گرام ہیروئن اور 1کلو170گرام آئس برآمد کر لی ۔نوشہرہ ورکاں پولیس نے رمضان کو گرفتارکرکے ہیروئن جبکہ اروپ پولیس نے لیاقت کو گرفتارکرکے آئس برآمد کرلی ۔ ملزموں نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاتے اورضلع بھر میں فروخت کرتے تھے ۔

