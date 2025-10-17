صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہولت مرکز تجات کے فروغ میں اہم کردار ادا کررہا:کمشنر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے بزنس فسیلی ٹیشن سنٹر کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔

 

کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ کاروباری برادری کے مسائل حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور بزنس فسیلی ٹیشن سنٹر صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ، جسکے ذریعے کاروباری طبقے کو ایک ہی چھت تلے تمام ضروری خدمات کی فراہمی ممکن بنائی گئی ہے ۔یہ بات انہوں نے اپنے دفتر میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے کہی۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد، صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری علی ہمایوں بٹ اور منیجر قراۃ العین بھی ہمراہ تھے ۔ تمام درخواستوں پر بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جائے ۔ سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونگے اور معیشت مضبوط ہوگی۔اس موقع پر منیجربزنس فسیلی ٹیشن سنٹر قرۃ العین اورمختلف محکموں کے افسروں نے کارکردگی رپورٹس پیش کیں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی۔

 

