لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں ماں بیٹی سمیت 7افرا دپرتشدد
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)لڑائی جھگڑوں کے چار واقعات میں خواتین سمیت 23ملزموں نے ماں بیٹی سمیت 7افرا د کوتشدد کانشانہ بناڈالا۔ ڈسکہ کے جاوید کو ملزم بہادر’شہرو ’آصف اور انفال،ڈسکہ کی آمنہ کی بیٹی کو ملزم علی سکندر’شائزہ ’صائمہ ’عمران ’سائقہ ’رضوان اور ارشاد بی بی ،ٹھٹھہ گورائیہ کے ذیشان اوراسکے کزن کو ملزم تقاثر’مرید اور 6نامعلوم افراداورمندرانوالہ کی صغراں بیگم کی والدہ اور ہمشیرہ کو ملزم قیصر’بلال اور افضال نے تشددکرکے زخمی کردیا۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
