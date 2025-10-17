صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں روپے مالیتی بھیڑیں اورقیمتی سامان چوری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)مختلف واقعات میں لاکھوں روپے مالیتی بھیڑیں وقیمتی سامان چوری ہوگیا ۔نواحی گاؤں الدتہ کے ضیا الرحمن کی حویلی سے دیوار توڑ کر چ ور5لاکھ کی بھیڑیں،ایک چھترا،تتلے عالی میں اشفاق کا50ہزار مالیتی بکرا چوری،باٹھ شریف میں وقاص ،بھاکرانوالی میں نعمان ،ماڑی بھنڈراں میں لیاقت کے پیٹر انجن کا سامان ،گھمن والا میں رضی عباس کے شوروم سے پانی والا پمپ اورمنگوکی وورکاں میں عبدالرحمن کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے۔

