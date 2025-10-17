کانسٹیبل اورشہری سے نقدی، موٹرسائیکل لوٹ لی
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)ڈاکوؤں نے کانسٹیبل سے نقدی لوٹ لی ۔نواحی گاؤں باورے ڈھک کا رہائشی کانسٹیبل اشفاق موٹر سائیکل پر صبح ڈیوٹی پر جا رہا تھا جسے تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کھبیکے کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے 48 ہزار لوٹ لئے ۔تھانہ اروپ کے علاقے اعوان چوک روڈ پر دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے شہری اسماعیل کو گن پوائنٹ پر روک کر موٹر سائیکل اور 32 ہزار چھین لیے ۔
