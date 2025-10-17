گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے فارمر ٹریننگ پروگرام شروع
تتلے عالی(نامہ نگار)گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے فارمر ٹریننگ پروگرام کا پہلا مرحلہ شروع ہوگیا۔ محکمہ زراعت توسیع کی ماہرین پر مشتمل ٹیمیں دیہاتی علاقوں میں اعلانات کرواکرچھوٹے چھوٹے اجتماعات کا انعقاد کاآغاز کررہی ہے کسانوں سے ملاقاتیں بھی جا ر ی ہیں۔
تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں بھی ٹریننگ پروگرام ہونگے ۔زرعی ماہرین کسانوں کوکھاد،پانی،جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے مناسب زرعی ادویات کا استعمال،بیماریوں کی پہچان اور انکے خاتمے کیلئے بروقت اقدامات،متناسب کھادوں کا استعمال بارے آگاہی دے رہے ہیں۔زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فارمر ٹریننگ پروگرام کا پہلا مرحلہ30نومبر کو ختم ہوگا اور دوسرامرحلہ یکم دسمبر کو شروع ہوگا۔