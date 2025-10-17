صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامیابی کیلئے ہمیں اللہ اور اُسکے رسولؐ کی اطاعت کرنا ہوگی:مقررین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)دنیا و آخرت کی کامیابی کیلئے ہمیں اللہ اور اُسکے رسولؐ کی اطاعت کرنا ہوگی،نماز قائم کرو، دنیا میں رہتے توبہ کر لو،یاد رکھنا روز محشرہر گناہ معاف ہو جائے گا مگر بے نمازی اور کسی کے ناحق کھا ئے گئے مال کی معافی نہیں ملے گی۔۔۔

والدین اپنی اولادمیں جائیداد اور اپنا مال برابر تقسیم کریں بیٹیوں کو اُن کا حق دیں،دکاندار،تاجر کم نہ تولیں،غذائی چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں،ناجائز منافع خوری نہ کریں۔ان خیا لات کا اظہار مولانا یوسف پسروری،مولانارانا شفیق خاں پسروری، مولانا حافظ سلیمان یزدانی، زاہد نعیم سندھو، سعید بھٹی، شیخ نعیم، مولانا افضل شاکرنے مرکزی جمعیت اہلحدیث حلقہ الشیخ ابوالبرکات احمدؒ کے زیراہتمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

 

