راہوالی :گیس بلز مقررہ تاریخ سے 6روز بعد تقسیم ،نوٹس کامطالبہ

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)سوئی گیس کے بلز ڈسٹری بیوٹرز کی نااہلی ، عوام کو مقررہ تاریخ سے 6روز بعد بلز تقسیم کیے گئے جنکے جرمانے عوام کو ادا کرنے پڑے جو صارفین سے سراسر زیادتی ہے ۔ راہوالی محلہ پٹھاناں، مین بازار، محلہ انصاریاں و دیگر علاقوں میں گیس بلز کی جمع کروانے کی مقررہ تاریخ 10اکتوبر جبکہ عوام کو بلز 16تاریخ کو پہنچائے گئے ۔ شہریوں نے سوئی گیس کے اعلیٰ حکام سے بلز ڈسٹری بیوٹرز کی نااہلی کیخلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

