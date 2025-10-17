صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنر مندوں ،مزدوروں کے مسائل کوحل کیا جائے :منشااللہ

  • گوجرانوالہ
ہنر مندوں ،مزدوروں کے مسائل کوحل کیا جائے :منشااللہ

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشااللہ بٹ نے صوبائی سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومین ریسورس نعیم غوث،ڈی جی لیبر ویلفیئر سیدہ کلثوم حئی اور دیگر افسروں سے اہم ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر مسائل حل کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہنر مندوں اور محنت کشوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے ،۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشائاللہ بٹ نے کہا کہ صنعتی مزدوروں کی رجسٹریشن اور ان کی فلاح کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔

صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشااللہ بٹ نے صوبائی سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومین ریسورس نعیم غوث،ڈی جی لیبر ویلفیئر سیدہ کلثوم حئی اور دیگر افسروں سے اہم ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر مسائل حل کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہنر مندوں اور محنت کشوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے ،۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشائاللہ بٹ نے کہا کہ صنعتی مزدوروں کی رجسٹریشن اور ان کی فلاح کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ