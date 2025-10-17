ہنر مندوں ،مزدوروں کے مسائل کوحل کیا جائے :منشااللہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشااللہ بٹ نے صوبائی سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومین ریسورس نعیم غوث،ڈی جی لیبر ویلفیئر سیدہ کلثوم حئی اور دیگر افسروں سے اہم ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر مسائل حل کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہنر مندوں اور محنت کشوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے ،۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشائاللہ بٹ نے کہا کہ صنعتی مزدوروں کی رجسٹریشن اور ان کی فلاح کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔
صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشااللہ بٹ نے صوبائی سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومین ریسورس نعیم غوث،ڈی جی لیبر ویلفیئر سیدہ کلثوم حئی اور دیگر افسروں سے اہم ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر مسائل حل کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہنر مندوں اور محنت کشوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے ،۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب منشائاللہ بٹ نے کہا کہ صنعتی مزدوروں کی رجسٹریشن اور ان کی فلاح کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔