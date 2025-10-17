صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سول ہسپتال ڈسکہ سے ڈاکٹرز غائب ،اسسٹنٹ ڈیوٹی دینے لگے

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)سول ہسپتال ڈسکہ میں تعینات سپیشلسٹ ،فزیشن ،سرجن ڈاکٹرز کمروں سے غائب ،اسسٹنٹ ڈیوٹیاں انجام دینے لگے ۔ڈاکٹروں نے ڈیوٹی ٹائمنگ میں کمروں سے غائب رہنا معمول بنالیا اور اپنی جگہوں پر اپنے اسسٹنٹس کوبٹھا دیا ہے جو مریضوں کا چیک اپ کرنے کی بجائے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ سینئر ڈاکٹرز میٹنگ میں ہیں کل آکر چیک اپ کروا لیں ۔

ڈاکٹروں کے ڈیوٹی سے غائب رہنے سے دور دراز علاقہ جات سے چیک اپ کروانے کیلئے آنیوالے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سول ہسپتال میں آئے مریضوں نے بتایاکہ ڈاکٹرز اپنے کمروں میں اسسٹنٹس کو یٹھا کر خود دوسرے کمروں میں بیٹھ کر گپوں میں مصروف رہتے ہیں کوئی اس طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں،مریضوں نے وزیراعلیٰ اور صوبائی وزیر ہیلتھ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔رابطہ پرسول ہسپتال انتظامیہ نے بتایاکہ ڈاکٹرچائے پینے جاتے ہیں ، رہی بات اسسٹنٹس کی تو وہ بھی معائنہ کرناجانتے ہیں اس لیے ان کو بٹھا دیاجاتا ہے ۔

 

