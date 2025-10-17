صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ن لیگ کی حکومت تعمیر وترقی کیلئے سرگرم :ارمغان سبحانی

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات ارمغان سبحانی نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ (ن)کی حکومت نے ملک کی تعمیر وترقی کا بھرپو ر عزم کررکھا ہے ۔

مسلم لیگ (ن)واحد جماعت ہے جس نے ملک کو مشکل حالات سے نکال کر ترقی کی طرف گامزن کردیا ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز عوام کی زندگیاں کو آسان بنانے کے لئے جو کام کررہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے مسلم لیگ (ن) تعمیر وترقی او رخوشحالی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔

 

