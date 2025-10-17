صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گراں فروشوں کے خلاف ایکشن،ہزاروں روپے جرمانہ عائد

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحصیلدار عون عباس چٹھہ کاپرانی غلہ منڈی کا دورہ،گراں فروشوں کے خلاف ایکشن،ہزاروں روپے جرمانہ عائد۔تحصیلدار وزیرآباد عون عباس چٹھہ نے دیگر عملہ کے ہمراہ پرانی غلہ منڈی مین بازار میں مختلف دوکانوں پر ریٹ لسٹ چیک کیں اور زائد منافع کمانے پر دوکانداروں کو مجموعی طور پر 40ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔عون عباس چٹھہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراں فروش اپناقبلہ درست کرلیں ورنہ آئندہ جرمانوں کے ساتھ ساتھ جیل یاترا بھی کرنا ہوگی اور کسی کو اشیائے خوردونوش مہنگے داموں نہیں فروخت کرنے دی جائیں گی اور انتظامیہ حکومتی ہدایات پر عملدرآمد کروانا جانتی ہے ۔

