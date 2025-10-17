علی پور چٹھہ :مکھیوں ،مچھروں نے عوام کاجینا دوبھر کر دیا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ میں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ شدت اختیار کر گیا۔ شام ہوتے ہی مچھروں کے غول گلی محلوں میں حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مچھر مار سپرے نہ ہونے پر ملیریا، ڈینگی اور دیگر وبائی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ۔ شہری حلقوں نے محکمہ صحت اور بلدیہ کی مجرمانہ غفلت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
شہریوں کے مطابق علی پور چٹھہ کے وسط سے گزرنے والے مرکزی سیم نالہ میں کھڑا گندا پانی اور کچرا مچھروں و مکھیوں کی افزائش کے لیے موزوں ماحول فراہم کر رہا ہے ۔ یہ پانی شہریوں کی آنکھوں میں جلن، سانس اور جلدی انفیکشن کا باعث بھی بن رہاہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اور اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد سے فوری طور پر مچھر مار سپرے مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقے کو وبائی خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے ۔