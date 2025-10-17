جلووالی میں بچی سے زیادتی اورقتل کے ملزم گرفتار
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ قلعہ کالر والہ کے علاقہ میں 5 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کا معمہ حل، ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔ جلووالی میں 15 ستمبر 2025 کو قاری عبدالحفیظ کی بیٹی عفیفہ کائنات کو نامعلوم افراد نے اغواکر لیا تھا جس پر پولیس کی تفتیش پر 18 ستمبر کو مغویہ کی لاش گائوں جلووالی کے کھیتوں سے برآمد ہوئی کرائم سین یونٹ اور فرانزک ٹیموں نے موقع سے اہم شواہد اکٹھے کیے ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے ملزموں کی تلاش کے لیے ایس پی انویسٹی گیشن کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں ۔پولسی نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم ابو ہریرہ اسکے والد اسد جہانگیر اور والدہ سدرہ جہانگیر کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ۔ملزموں نے دورانِ تفتیش انکشاف کیا کہ۔۔۔
اس نے بچی کو اپنے گھر لے جا کر زیادتی کی اور بعد ازاں اینٹ مار کر قتل کر دیاملزم کی والدہ سدرہ بی بی نے جائے وقوعہ کے نشانات پانی سے دھو دیئے جبکہ والد اسد جہانگیر نے لاش کو مویشیوں کے چارہ رکھنے والے کمرے میں چھپایا، بعدازاں رات کو کھیتوں میں پھینک دیا ۔ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے کہاہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ درندگی جیسے جرائم میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں،ملزموں کو کیفرکردار تک پہنچاکر متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائیگی۔