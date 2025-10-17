صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبعلم سے تین ہزار سات سوروپے چھین لئے گئے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ ہیڈ مرالہ کے علاقہ بجوات روڈ پر دو ڈاکوئوں نے طالبعلم سے ہزاروں روپ چھین لئے ، زیور تعلیم کیلئے جانے والے ساتویں جماعت کے طالبعلم نوید مختار سے بلا نمبری موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوئوں نے پستول کی نوک پر تین ہزار سات سو روپے تشدد کرکے چھین لئے اور فرار ہوگئے ۔

