طالبعلم سے تین ہزار سات سوروپے چھین لئے گئے
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ ہیڈ مرالہ کے علاقہ بجوات روڈ پر دو ڈاکوئوں نے طالبعلم سے ہزاروں روپ چھین لئے ، زیور تعلیم کیلئے جانے والے ساتویں جماعت کے طالبعلم نوید مختار سے بلا نمبری موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوئوں نے پستول کی نوک پر تین ہزار سات سو روپے تشدد کرکے چھین لئے اور فرار ہوگئے ۔
