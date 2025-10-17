ہائی وے پولیس23:اشتہاری، 23 عدالتی مفرورگرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے گوجرانوالہ ریجن پولیس نے 15روز کے دوران مختلف جرائم میں ملوث ملزموں کیخلاف 473 مقدمات درج کروائے ۔ ای پولیس ایپ کے ذریعے 112834افراد اور 113753 گاڑیوں کو چیک کیا۔
دوران چیکنگ 23 اشتہاری اور 23 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا۔ 8 چوری شدہ موٹر سائیکل اور 3گاڑیاں برآمد کیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر26592 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔ دورانِ سفر مشکلات کے شکار 2770 مسافروں کی مدد و رہنمائی کی۔د وگمشدہ بچوں کو والدین سے ملوایا گیا۔ حادثات میں زخمی 7 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ۔ ناجائز اسلحہ ہولڈرز سے 4 پسٹل درجنوں گولیاں برآمد کیں۔منشیات سپلائر سے 20 لیٹر شراب برآمد کی،مسافر گاڑیوں میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر118 مقدمات درج کروائے ۔ شہریوں کی سہولت کے لیے 1249 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ۔ پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف 154مقدمات درج کروائے ۔