واسا گجرات تین حصوں میں تقسیم افسروں کو تعینات کردیا گیا

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )واسا گجرات نے انتظامی لحاظ سے شہر کو تین حصوں میں تقسیم کرکے افسروں کو تعینات کردیا ہے اسسٹنٹ انجینئر اپنے علاقہ کا ہر طرح کا ذمہ دار ہوگا۔

جس میں ڈسپوزل،واٹر سپلائی،سیوریج بلاک اور نئی کنسٹریکشن شامل ہیں شاہین چوک، ہریہ والا چوک، سرگودھا روڈ، ریلوے روڈ، شادیوال روڈ، جی ٹی روڈ کی ایک سائیڈ پر مشتمل علاقہ ہوگا جس کا انچارج اسسٹنٹ انجینئر اکرام شاہ ہوگا جبکہ جی ٹی روڈ کی دوسری سائیڈ فوارہ چوک، تمبل چوک، مسلم آباد، اندرون شہر، قمر سیالوی روڈ، غریب پورہ، کچہری روڈ، کی ایک سائیڈ پر مشتمل دوسرا علاقہ ہو گا جس کا انچارج اسسٹنٹ انجینئر وقار ہونگے جبکہ تیسرا علاقہ جس میں بارہ دری، مدینہ، بھمبر روڈ، مرغزار کالونی، شادمان ودیگر مشتمل علاقوں کا انچارج اسسٹنٹ انجینئر امجد حسین ہونگے ۔ کسی بھی جگہ سیوریج بند ہوتا ہے ڈسپوزل خراب ہوتی ہے واٹر سپلائی موٹرجل جاتی ہے تو علاقہ کا انچارج فوری طور پر ٹھیک کروائیگا ۔

 

