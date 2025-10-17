منشیات فروش ڈیلر سے ڈیڑھ کلو چرس برآمد
ڈسکہ(نامہ نگار)منشیات فروش ڈیلر سے ڈیڑھ کلو چرس برآمدکرلی گئی۔ پل نہر جنڈو ساہی کے قریب منشیات فروش ڈیلر ایوب گھوم پھر کر چرس فروخت کررہا تھا کہ تھانہ بمبانوالہ پولیس نے دوران گشت و ناکہ بندی ملزم کو مشکوک جان کر قابو کر کے دوران تلاشی اسکے قبضہ سے 1کلو560گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
