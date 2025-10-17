ڈی سی کا صفائی ،ترقیاتی کاموں کامعائنہ ، ہسپتال کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے علی الصبح صفائی ستھرائی/تجاوزات، انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ، سرکاری سکولوں اور چلڈرن ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور شہریوں کوسہولیات کاجائزہ لیا ۔ افسروں اور عملہ کو ہدایات جاری کیں ۔ڈی سی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے کیا۔ ا
یمن آباد روڈ پر صفائی کا جائزہ لے کر جی ڈبلیو ایم سی حکام، کنٹریکٹر کوکوڑا دانوں کو بروقت خالی کرنے اور روڈ کے اطراف پھیلی گندگی بھی فوری کلیئر کرنے کی ہدایت کی۔ریس کورس روڈ( گھوڑا دوڑ روڈ) اور کشمیر روڈ سمیت ملحقہ بازاروں، گلی محلوں میں صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کاحکم دیا۔ کمشنر روڈ کی توسیع اورسٹیلائیٹ ٹائون مارکیٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کہاریویمپنگ کے جاری کاموں کو جلد مکمل کیا جائے ۔
انہوں نے گورنمنٹ بوائز ہائیر سیکنڈری سکول شیخوپورہ موڑ میں بھی سہولیات کاجائزہ لیا۔ بعد ازاں چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ کیا، ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف کوبہترین علاج معالجے کی ہدایت کی ۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیر صدارت ضلعی کمیٹی برائے گندم اگاؤ مہم کی میٹنگ ہوئی ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ زیادہ سے زیادہ رقبہ پر گندم کاشت کرنے اور مقرر کردہ ٹارگٹ کے حصول کیلئے اقدامات کئے جائیں ۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے جدید ڈیجیٹل تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ای بز پورٹل کا اجرا کردیا ہے جو کاروباری برادری کیلئے اہم سنگِ میل ہے ۔ یہ پورٹل سرکاری کاروباری خدمات کو ایک چھت تلے آن لائن فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔