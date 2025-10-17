ڈی سی کی زیر صدارت انسدادِ پولیو مہم پر کارکردگی کا جائزہ
گجرات(سٹی رپورٹر)انسداد پولیو ریویو کمیٹی ڈی سی گجرات نورالعین کی زیر صدارت ہوئی جس میں انسدادِ پولیو مہم کے تیسرے روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل افضل حیات تارڑ۔۔۔
سی ای او ہیلتھ گجرات ڈاکٹر سید عطاالمعنعم، نمائندہ عالمی ادارہ صحت ڈاکٹر صدف سلطان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سید اعتزاز احمد اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عثمان نعیم سمیت تمام تحصیلوں سے ڈی ڈی ایچ اوز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ٹیموں کی کارکردگی، فیلڈ سرگرمیوں اور مہم کے اہداف کے حصول بارے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی نے کھاریاں موضع باہروال میں قائم المدثر سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں عالمی یوم وائٹ کین سیفٹی ڈے کے موقع پر خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ ڈی سی گجرات،
ڈی پی او گجرات اور دیگر مہمانوں نے ٹرسٹ کا دورہ کیا، تدریسی سہولیات کا جائزہ لیا، سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات سے آراستہ لیبز، کلاس رومز کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بہترین ادارے کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز، اساتذہ اور طلبہ کو خراج تحسین پیش کیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا گجرات کی سرزمین پر المدثر ٹرسٹ، کلیفٹ ہسپتال اور کڈنی سینٹر جیسے ادارے حکومت، مخیر حضرات اور اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے انسانیت کی خدمت کا مثالی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ المدثر ٹرسٹ کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو ٹیوٹا کے ساتھ رجسٹر کرایا جائے تاکہ خصوصی بچے تربیت کے بعد باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ ضلعی انتظامیہ ادارے کے ہر ممکن تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہے ۔چیئرمین المدثر ٹرسٹ سید مدثر حسین شاہ اور ان کی ٹیم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔