ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ ملزم کی گالم گلوچ،مقدمہ درج
ڈسکہ(نامہ نگار)ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ ،ملزم کی روڈ بلاک کرنے کی کوشش، گالم گلوچ،دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیاگیا۔ تھانہ موترہ پولیس نے امام بخاری یونیورسٹی موترہ کے قریب ناکہ لگا رکھا تھا پولیس اہلکاروں نے ملزم احمد جو موٹرسائیکل پر بغیرہیلمٹ آرہا تھا کہ اہلکاروں کا اس کا 2ہزار رو پے کا چالان کر دیا جس پر وہ طیش میں آگیا اور ناکہ بندی کیلئے رکھی کونز کو ٹھڈے مار نے لگا اور روڈ بلاک کرنے کی کوشش کرنے لگا ملزم نے اہلکاروں کے ساتھ گالم گلوچ کی اوردھمکیاں دیں ۔
