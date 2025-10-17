ٹرک ڈرائیور ،دکاندار لٹ گئے ،دومقامات پر چوری
راہوالی (نمائندہ دنیا )ڈاکوٹرک ڈرائیور اور دکاندار باپ بیٹے کولوٹ کرفرا ر ہوگئے ۔مفتی کالونی گوجرانوالہ کا رہائشی ٹرک ڈرائیور محسن بشیر رات دو بجے ٹرک لے کر گجرات سے گوجرانوالہ آرہا تھا کہ۔۔۔
بدوکی گوسائیاں موڑ پر گجر ہوٹل پر کھانا کھانے رکا تودو موٹرسائیکلوں پر سوار تین ڈاکو آگئے جنہیں مسلح دیکھ کر ڈرائیور نے دوڑ لگا د ی اوروڈ کراس کرکے بھاگتے ہوئے امرت پورہ کے قریب پہنچا تو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر موبائل فون مالیتی 18ہزار اور 52ہزار چھین کر راہوالی کی جانب فرار ہو گئے جبکہ ترگڑی رو ڈ کا رہائشی دانش اپنے والد عتیق کے ہمراہ اپنی دکان ریلوے لائن سپیئر پارٹس اینڈ آئل پر موجود تھا کہ رات نو بجے کے قریب تین موٹر سائیکل سوار ڈاکواسلحہ تان کر سیل کی رقم 50ہزار اور موبائل فون مالیتی 35ہزار کا چھین کر لے گئے ۔محلہ چراغ پورہ کی حویلی سے اعجاز کا چارپائی پر پڑا موبائل اور سنگل چوری ہوگیا۔ چراغ پورہ کے ہی رہائشی اروڑا خان کے گھر سے چور ایک لاکھ کاسامان ایل سی ڈی ،تین موبائل اور نقدی 70ہزار روپے لے گئے ۔ کینٹ پولیس نے مقدمات درج کرلئے