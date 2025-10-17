صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
بجلی چوری کرنے پر چھ افراد کے خلاف مقدمات درج

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) بجلی چوری کرنے پر چھ افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔ایکسین گیپکو امتیاز بروڑو کی بجلی چوروں کیخلاف مہم کے دوران سرویلنس ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے طاہر شاہ سکنہ کولووالہ، ذوالفقار، عبدالستار، عامر جاوید، طلحہ اور امان اﷲ کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا مقامی پولیس نے ایس ڈی او مبشر اور سکندر ریاض کی رپورٹ پر ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے م تفتیش شروع کر دی ۔

