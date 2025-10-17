صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات گرفتارگرفتار،سوا تین کلو ہیروئن اور وٹک کی رقم برآمد

  • گوجرانوالہ
منشیات گرفتارگرفتار،سوا تین کلو ہیروئن اور وٹک کی رقم برآمد

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)منشیات گرفتار، سوا تین کلو ہیروئن اور وٹک کی رقم برآمد کرلی گئی ۔ انسپکٹر ضیافت باٹھ ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں کی زیرقیادت سب انسپکٹر طاہر سجاد ودیگراہلکاروں نے مخبر کی اطلاع پر نجی کالج کے باہر منشیات فروش رمضان بھٹی کو ہیروئن فروخت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ملزم سے 3240 گرام ہیروئن اور وٹک کی رقم مبلغ 2160 روپے برآمد کر لی ۔

منشیات گرفتار، سوا تین کلو ہیروئن اور وٹک کی رقم برآمد کرلی گئی ۔ انسپکٹر ضیافت باٹھ ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں کی زیرقیادت سب انسپکٹر طاہر سجاد ودیگراہلکاروں نے مخبر کی اطلاع پر نجی کالج کے باہر منشیات فروش رمضان بھٹی کو ہیروئن فروخت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ملزم سے 3240 گرام ہیروئن اور وٹک کی رقم مبلغ 2160 روپے برآمد کر لی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ