منشیات گرفتارگرفتار،سوا تین کلو ہیروئن اور وٹک کی رقم برآمد
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)منشیات گرفتار، سوا تین کلو ہیروئن اور وٹک کی رقم برآمد کرلی گئی ۔ انسپکٹر ضیافت باٹھ ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں کی زیرقیادت سب انسپکٹر طاہر سجاد ودیگراہلکاروں نے مخبر کی اطلاع پر نجی کالج کے باہر منشیات فروش رمضان بھٹی کو ہیروئن فروخت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ملزم سے 3240 گرام ہیروئن اور وٹک کی رقم مبلغ 2160 روپے برآمد کر لی ۔
