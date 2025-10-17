صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیب تراش سکول ٹیچر کے 20ہزار روپے نکال کرفرار

  • گوجرانوالہ
جیب تراش سکول ٹیچر کے 20ہزار روپے نکال کرفرار

راہوالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )جیب تراش سکول ٹیچر کی جیب کاٹ کر فرار ۔تلونڈی کھجوروالی کا رہائشی زاہد اقبال سرکاری سکول میں ٹیچر شام پانچ بجے گھریلو خریداری کے لیے سستا بازار راہوالی گیا دوران شاپنگ جیب تراش ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے جیب کاٹ کر لے گیا جس میں 20ہزار روپے نقدی اور دیگر ضروری کاغذات ڈرائیونگ لائسنس موجود تھے ۔

جیب تراش سکول ٹیچر کی جیب کاٹ کر فرار ۔تلونڈی کھجوروالی کا رہائشی زاہد اقبال سرکاری سکول میں ٹیچر شام پانچ بجے گھریلو خریداری کے لیے سستا بازار راہوالی گیا دوران شاپنگ جیب تراش ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے جیب کاٹ کر لے گیا جس میں 20ہزار روپے نقدی اور دیگر ضروری کاغذات ڈرائیونگ لائسنس موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ