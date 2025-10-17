جیب تراش سکول ٹیچر کے 20ہزار روپے نکال کرفرار
راہوالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )جیب تراش سکول ٹیچر کی جیب کاٹ کر فرار ۔تلونڈی کھجوروالی کا رہائشی زاہد اقبال سرکاری سکول میں ٹیچر شام پانچ بجے گھریلو خریداری کے لیے سستا بازار راہوالی گیا دوران شاپنگ جیب تراش ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے جیب کاٹ کر لے گیا جس میں 20ہزار روپے نقدی اور دیگر ضروری کاغذات ڈرائیونگ لائسنس موجود تھے ۔
