شادی شدہ خاتون اور دو لڑکیوں کواغوا کرلیا گیا
موترہ(نامہ نگار)مختلف واقعات میں شادی شدہ خاتون اور دو لڑکیوں کواغوا کرلیا گیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ ہپو گڑھا کے رمضان کی بیوی اوراسکے بچوں کو نامعلوم افرادنے اغواکرلیا ۔ ڈسکہ کی خاتون فردوس بی بی کی بیٹی کو ملزم آکاش اور دو نامعلوم افردنے اغواکرلیا ۔سٹی ہاؤسنگ گھوئینکی کے منظور کی بیٹی کو ملزم عبداﷲ اور یوسف نے اغواکرلیا پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
مختلف واقعات میں شادی شدہ خاتون اور دو لڑکیوں کواغوا کرلیا گیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ ہپو گڑھا کے رمضان کی بیوی اوراسکے بچوں کو نامعلوم افرادنے اغواکرلیا ۔ ڈسکہ کی خاتون فردوس بی بی کی بیٹی کو ملزم آکاش اور دو نامعلوم افردنے اغواکرلیا ۔سٹی ہاؤسنگ گھوئینکی کے منظور کی بیٹی کو ملزم عبداﷲ اور یوسف نے اغواکرلیا پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔