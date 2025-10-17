نوجوان کو حبس بے جا میں رکھنے پر مقدمہ درج
موترہ(نامہ نگار)نوجوان کو حبس بے جا میں رکھنے پر 9ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ بھلووالی کے نوید نے پولیس کو درخواست دی کہ ملزم عبدالرحمان اور علی اپنے سات نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اسکے بیٹے کو موٹرسائیکل پربیٹھا کر جھاڑیوں میں لے گئے اور مارا پیٹا اورحبس بے جا میں رکھا ۔
