  • گوجرانوالہ
موٹرسائیکل سواردو دوستوں سے نقدی چھین لی گئی

موترہ(نامہ نگار)دو ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سواردو دوستوں سے نقدی چھین لی ۔تھانہ موترہ کے علاقہ کوٹلی فرید کا اظہر اپنے دوست کے ہمراہ جارہاتھاکہ انہیں دو مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا اوران سے 80ہزار روپے چھین کر فرارہوگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

