ڈاکو شہریوں سے نقدی موبائل چھین کر فرار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نمائندہ دنیا)تین مختلف وارداتوں میں شہری لٹ گئے ۔ کوٹلی فرید کے قریب دونامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر اظہر لیاقت سے 30ہزارروپے اور اظہار سے 50ہزارروپے چھین لئے ، کسووالہ کے قریب قمرسجاد سے 50ہزارروپے چھین لئے ، گوپی پور سے دونامعلوم افراد نے اکمل سے دوموبائل فون چھین کر لے گئے موبائل کے کور میں 1500روپے بھی تھے ۔پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

