صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیاں سیل کر دی گئیں

  • گوجرانوالہ
چار غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیاں سیل کر دی گئیں

گجرات(سٹی رپورٹر)سول ڈیفنس گجرات کے زیر اہتمام غیر قانونی منی پٹرول پمپس، آئل ایجنسیوں اور ایل پی جی پوائنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم ریاض واہلہ کی نگرانی میں ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 4 غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیاں سیل کر دیں۔

جن میں آصف منی پٹرول سٹیشن (صبور)، عبداﷲ منی پٹرول اسٹیشن (رولیہ)، طاہر برچ منی پٹرول اسٹیشن (بانیاں، بھمبر روڈ) اور حمزہ منی پٹرول اسٹیشن (بزرگوال) شامل ہیں۔اسی طرح 3 منی پٹرول ڈسپنسر بھی قبضے میں لیے گئے جن میں ملک طاہر منی پٹرول اسٹیشن، ریاض منی پٹرول اسٹیشن (سادوال کلاں)اور ملک جانی منی پٹرول اسٹیشن (صبور چوک) شامل ہیں، جب کہ ایک غیر قانونی ایل پی جی پوائنٹ - شہریار ایل پی جی ری فلنگ پوائنٹ (کوٹلہ ارب علی خان روڈ) ضبط کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ