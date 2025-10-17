چار غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیاں سیل کر دی گئیں
گجرات(سٹی رپورٹر)سول ڈیفنس گجرات کے زیر اہتمام غیر قانونی منی پٹرول پمپس، آئل ایجنسیوں اور ایل پی جی پوائنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم ریاض واہلہ کی نگرانی میں ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 4 غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیاں سیل کر دیں۔
جن میں آصف منی پٹرول سٹیشن (صبور)، عبداﷲ منی پٹرول اسٹیشن (رولیہ)، طاہر برچ منی پٹرول اسٹیشن (بانیاں، بھمبر روڈ) اور حمزہ منی پٹرول اسٹیشن (بزرگوال) شامل ہیں۔اسی طرح 3 منی پٹرول ڈسپنسر بھی قبضے میں لیے گئے جن میں ملک طاہر منی پٹرول اسٹیشن، ریاض منی پٹرول اسٹیشن (سادوال کلاں)اور ملک جانی منی پٹرول اسٹیشن (صبور چوک) شامل ہیں، جب کہ ایک غیر قانونی ایل پی جی پوائنٹ - شہریار ایل پی جی ری فلنگ پوائنٹ (کوٹلہ ارب علی خان روڈ) ضبط کیا گیا۔