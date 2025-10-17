ایم پی اے خالد اصغر گھرال کی ہمشیرہ کاختم قل
کڑیانوالہ( نامہ نگار)ایم پی اے خالد اصغر گھرال کی ہمشیرہ جسٹس اسجد جاوید گھرال کی بھاوج کے ختم قل میں علاقہ بھر کی سیاسی ،سماجی شخصیات نے شرکت کی ۔ ایم این اے چودھری حسین الٰہی ، سابق تحصیل ناظم سعادت نواز اجنالہ، طاہر زمان کائرہ، سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ ، ولایت اﷲ اویس ودیگر شریک ہوئے ۔
