تاجروں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرکے ٹیکس لیاجائے :رضوان دلدار
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے زیر اہتمام ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے سیمینارسے خطاب کرتے ہوئے صدر فرینڈز گروپ رضوان دلدار چودھری نے کہا کہ۔۔۔
ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے تاجروں کو A,B,Cکیٹیگری میں تقسیم کر کے چھوٹے تاجروں پر چھوٹا اور درمیانے تاجروں پر درمیانہ اور بڑے تاجروں پر اسی طرزپر ٹیکس عائد کرنا چاہیے تا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر جہاں تاجروں کو فائدہ پہنچے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے بل تو کمرشل ہوتے ہیں مگر ان کے بلز کے حساب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بزنس کی کتنی کیپیسٹی ہے اس حساب سے فکس ٹیکس ہونا چاہیے تا کہ چھوٹے تاجر بھی فائلر بنیں چھوٹے تاجروں کوفکس ٹیکس دینے میں کم مشکلات آئیں گی جس کی بدولت ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو گا کمرشل میٹر پر بل کو چیک کرکے ٹیکس لاگو کیا جائے رضوان دلدار چوہدری کا کہنا تھا کہ گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز میں رجسٹر تمام ممبران ٹیکس گزار ہیں اور باقاعدہ ٹیکس کی ادائیگی کوممکن بناتے ہیں تب جا کر ان کا ووٹ دینے کا حق بنتا ہے سمال چیمبر آف ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز تاجروں اور صنعتکاروں کا ایسا نمائندہ ادارہ ہے جو وابستہ ممبران کو ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کرتا ہے ۔