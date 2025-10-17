کامونکے :وارداتوں میں لاکھوں کا مال وزر لوٹ لیاگیا
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں سات افراد کو لوٹ لیا گیا۔گذشتہ رات بغداد ٹاؤن کے محسن رضا سے تین ڈاکو آٹھ ہزار ، موبائل ،الطاف سے تتلے عالی روڈ پر دو موٹر سائیکل،عدنان سے ماڑی روڈ پر آٹھ ہزار،موضع تمبولی کے اویس سے گونا عور روڈ پر موٹر سائیکل و موبائل ،راوی ریان کے اعظم سے جی ٹی روڈ گھنیا کے قریب ہزاروں روپے ،موبائل و زیورات ،عارف والا کے ٹرک ڈرائیور مشہود سے چیانوالی ٹول پلازہ کے قریب تین ہزارروپے و موبائل جبکہ نواحی گاؤں کھرک کے عبد اللہ سے راجہ بھلہ کے قریب ڈاکو موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔
گذشتہ رات فیض مدینہ کے اقبال کے ایک سو چالیس کبوتر چور لے گئے ۔جی ٹی روڈ گھنیاں کے قریب ارشد کی کینٹین کے تالے توڑ کر چور پندرہ ہزار،سگریٹ،چاول،چینی اور مشروبات لے گئے ۔کسوکی روڈ پر کھڑی شاہد محمود کی گاڑی کی دو بیٹریاں،سادھوکی کی صفیہ کا موبائل ،سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حق نواز کی موٹر سائیکل چور مسجد کے باہر سے لے گئے ۔مہلووالہ کے سعید انور کے بھتیجے کی سائیکل جبکہ چک جوئیہ کے پرویز کی موٹر سائیکل موڑ ایمن آباد کے قریب فیکٹری کے باہر سے چور لے گئے ۔