کلیفٹ کیمپ کا افتتاح ، ہسپتال کو 25 لاکھ روپے عطیہ

گجرات (نامہ نگار )بانی خورشید فینز میاں خورشید کا 56 ویں انٹرنیشنل کلیفٹ کیمپ کا افتتاح اور کلیفٹ ہسپتال کو 25 لاکھ روپے عطیہ دیا۔ پی کلیپا ، کلیفٹ ہسپتال اور انٹرنیشنل کلیفٹ ٹیم نے میاں خورشید کو فلاحی مشن میں مالی تعاون پر خراجِ تحسین پیش اور اظہارِ تشکرکیا۔

میاں غلام محی الدین ، میاں سعید اور سکندر حیات نے بھی میاں خورشید احمد کے ہمراہ کلیفٹ ہسپتال کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر اعجاز بشیر، مرزا اشفاق بشیر، امتیاز کوثر، وحید الدین ٹانڈہ، چوہدری ندیم منظور بیگا کی جانب سے میاں خورشید احمد کا استقبال کیا۔ صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن مٹو نے کاروباری شخصیات کے ہمراہ افتتاحی تقریب میں شرکت کی ۔ 

 

