واپڈا ہائیڈرو یونین کی ملازمین کے اعزاز میں تقریب
حافظ آباد (نامہ نگار)آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیرِ اہتمام مقامی میرج ہال میں تقریب ہوئی،سینئر ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر انہیں خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ گیپکو ورکرز، یونین عہدیداران اور مقامی نمائندگان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔تقریب کی صدارت یونین کے مرکزی نائب صدر و ریجنل چیئرمین گیپکو ولی الرحمن نے کی، ڈپٹی چیئرمین رانا شہزاد جمیل، میاں عطا الرحمٰن، رائے سکندر نواز و دیگر رہنما موجود تھے۔
ریجنل سیکرٹری عبدالرزاق مغل، ڈاکٹر نسیم اور ملک شفقت محمود اعوان کوخدمات پر خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا یہ تمام ساتھی ادارے کیلئے اثاثہ ثابت ہوئے ، جنہوں نے اپنی دیانتداری، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت سے گیپکو کی ساکھ میں نمایاں اضافہ کیا۔ ولی الرحمن نے کہا گیپکو منافع بخش ادارہ ہے ، گیپکو کی نجکاری نہیں ہونے دینگے ۔ فیلڈ ملازمین کو موٹر سائیکل دینے کا وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ حکام سے جلد وعدہ نبھائیں ۔گیپکو ٹاؤن بارے انہوں نے کہا یہ منصوبہ کافی عرصے سے التوا کا شکار ہے ، تاہم یونین اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کرانے کے لیے کوشاں ہے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بہت جلد ملازمین کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ یقینی بنائی جائیگی۔ رانا شہزاد جمیل، عطا الرحمٰن، رائے سکندر نواز نے بھی ریٹائرڈ ملازمین کو کی خدمات کو سراہا۔