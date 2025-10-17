صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس ریفلنگ دھماکہ پر 5زخمیوں میں سے 3 دم توڑ گئے

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)گیس ریفلنگ دھماکے کے پانچ زخمیوں سے تین دم توڑ گئے ، دو کی حالت انتہائی تشویشناک ہے ۔ نواحی گاؤں متہ ورکاں کے حنیف نے گلہ راؤ تصدق میں گیس ریفلنگ کی دکان بنا رکھی تھی ہفتہ کی شام گیس ریفلنگ کرتے اچانک آگ بھڑک اٹھی اور سلنڈر پھٹ گیا۔۔۔

جسکی زد میں دکاندار حنیف اور جاوید نامی گاہک اور مدد کے لئے آنے والے قیصر، احسان اور علی اصغر شدید زخمی ہو گئے تھے جو جناح ہسپتال لاہور میں زیر علاج تھے جہاں حنیف، قیصر اور علی اصغر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ دو زخمیوں جاوید اور احسان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ پولیس نے سول ڈیفنس انسپکٹر آفیسر زمان کی رپورٹ پر دکاندار حنیف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جس کے مطابق مذکورہ دوکان کو ایک ماہ قبل سیل کیا گیا تھا جسے حنیف نے ازخود غیر قانونی طور پر ڈی سیل کر کے دوبارہ کاروبار شروع کر دیا تھا اس خطرناک کاروبار کے دوران متعدد حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے مگر اس کاروبار سے منسلک افراد کوئی عبرت نہیں پکڑتے علاقہ بھر کی ہر گلی محلے میں گیس ریفلنگ اور کھلے پٹرول کی فروخت کا کاروبار سر عام ہو رہا ہے عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے غیر قانونی کاروبار کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

